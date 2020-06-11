Уряд підписав меморандум з виробниками «зеленої» електроенергії нова енергія



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Документ підписали прем’єр Шмигаль, в.о. міністра енергетики Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації Фото: Урядовий портал

Документ передбачає, що виробники відновлюваної енергетики приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, що передбачає їх зменшення

Кабінет Міністрів України в середу, 10 червня, підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики».

Як повідомляє Урядовий портал, документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.

Зі свого боку українська влада бере зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також Українська влада бере зобов’язання визначити і затвердити річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Крім того, відповідно до Меморандуму, посилюється відповідальність виробників ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії.

Також виробники ВДЕ приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

«Ми за те, щоб будувалась зелена енергетика і з часом така енергія була найбільше розповсюджена, як найбільш чиста. Але нам важливо, скільки вона буде коштувати. Якщо ціна електроенергії, що буде вироблятися на нових СЕС, буде визначатися уже на аукціонах, не буде високого тарифу», - пояснив очільник уряду, висловивши впевненість, що до перших двох асоціацій «зеленої» енергетики приєднаються і інші інвестори та виробники.

Раніше Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і відповідний меморандум майже готовий до підписання. Також галузеві асоціації попросили підтримки у президента України Володимира Зеленського і звернулися до МВФ.

Прем'єр також заявляв, що Кабмін підпише меморандум з «зеленими» інвесторами та зекономить державі 2 млрд євро.