«Гарантований покупець» зменшив заборгованість перед «зеленими» інвесторами на 4% – до 21,5 млрд грн

Підприємства відновлюваної енергетики вже подають позови щодо невиконання державою своїх обов’язків з оплати за вироблену зелену електроенергію

Інвестори очікували, що держава погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» почало виплачувати борги 2020 року виробниками «зеленої» електроенергії в Україні і зменшило свою заборгованість на 0,9 млрд грн (4%) – до 21,5 млрд грн, повідомляє прес-служба.

Як зазначається, підприємство перерахувало 0,9 мільярдів гривень на виплату заборгованості перед держкомпанією «Енергоатом».

За даними ЗМІ, на рахунки «Гарантованого покупця» нещодавно надійшло 5 мільярдів гривень від «Укренерго», котре залучало цільові кредити в державних банках для виплати боргів перед інвесторами в зелену енергетику. Таким чином, нерозподіленими «Гарантованим покупцем» залишається 3,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов’язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і окрім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.