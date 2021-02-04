Карантин в Україні знову продовжать: Шмигаль назвав дату

Щоправда, умови карантину можуть змінюватися в бік пом'якшення

Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і це далеко не кінцевий термін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, якого цитує «Укрінформ».

«Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але...скоріш за все це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все він буде продовжуватись в тій чи іншій формі».

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр повідомив, що посилений карантин був ефективним і знизив рівень захворюваності на ковід в Україні. Така епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Відповідне рішення уряд прийме найближчим часом.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат – адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.



