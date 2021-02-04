Уряд готує масштабні кадрові зміни на митницях

За два роки в Державній митній службі зминилося чотири керівники

Глава уряду каже, що очільник митниці наразі формує нове керівництво на рівні регіональних митниць

Новий глава Держмитслужби Павло Рябікін зараз формує керівництво на рівні регіональних митниць, і найближчим часом там очікуються кадрові зміни. Про це на зустрічі Європейської бізнес асоціації заявив прем'єр Денис Шмигаль.

«Ми плануємо на митниці і в подальшому проводити реформи. Там йде складний процес трансформації. За минулий рік змінилося чотири керівники. Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що незабаром ви побачите перші кадрові зміни», - анонсував Шмигаль.

Зазначимо, що по кримінальних справах щодо контрабанди, які розслідувала СБУ, у 2020 році вироки отримали 36 осіб, майже половина з них - митники і прикордонники.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кабінет міністрів призначив очільником Державної митної служби Павла Рябікіна, який до того був генеральним директором аеропорту «Бориспіль».

Рябікін є п’ятим керівником ДМС за останні півтора року.

22 жовтня 2020 року уряд звільнив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби Андрія Павловського. Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Павловського Кабінет міністрів призначив тимчасовим головою Державної митної служби 19 серпня. Він раніше працював на посаді заступника керівника цього ж відомства.

24 квітня 2020 року Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби. Це сталося після того, як уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови служби. Також під час засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.

Джерело: Укрінформ