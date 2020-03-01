Газ – не справа президента! Колишній керівник «Нафтогазу» попередив Зеленського



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

Ігор Діденко підтверджує: усі керівники держави завжди намагались втрутитися у газовий бізнес

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко вважає антиконституційним контроль з боку перших осіб держави за ситуацією на газовому ринку.

«Спочатку цим бізнесом цікавився Кучма, який видав відоме розпорядження про те, що на той час газ не може коштувати дешевше, ніж $83 за тисячу кубів. Потім ту ж саму помилку зробив президент Ющенко», – сказав Ігор Діденко в інтерв’ю «Главкому».

Діденко зауважив, що Тимошенко також, будучи прем’єром, боролася за низьку ціну на газ у 2009 році, бо дуже сподівалася, що у 2010 році стане президентом і знову, за цією ж традицією, вже як президент України буде вирішувати газові проблеми.

Діденко вважає неправильним втручання Володимира Зеленського в питання «Нафтогазу» (заява президента про необхідність зміни керівництва НАК «Нафтогаз». – «Главком»), «Укрзалізниці».

Компетенцією президента, нагадує Діденко, є безпека держави, міжнародні угоди, підписання чи непідписання тих чи тих законів. «Відповідно до закону про корпоративне управління, у державних компаніях створені наглядові ради, і як би ми до них не ставилися, там прописано, що і як має працювати. Якщо не подобається, значить, треба переглядати процедуру. Тобто нами мають керувати не фізичні особи, а правильні процедури, прописані в законі», – зазначив Діденко.

Екскерівник «Нафтогазу» зізнався, що жодного разу не зустрічався з Порошенком щодо газових питань. «З президентом Порошенком бачився у робочих умовах лише під час одного з візитів президента Туреччини Ердогана. Але знаю, що міністри – Юрій Продан, Володимир Демчишин, Ігор Насалик – регулярно ходили до нього на наради. Тобто ручне управління в дії», – сказав екскерівник «Нафтогазу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував уряду направити 2,9 мільярда доларів, які «Нафтогаз» відсудив у «Газпрому», на розвиток інфраструктури та медицини в Україні.