Зеленський знайшов, куди витратити $2,9 млрд від «Газпрому»



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«Газпром» погасив свій борг перед Україною, який його зобов’язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу

Президент пропонує уряду направити гроші на розвиток інфраструктури та медицини в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду направити 2,9 мільярда доларів, які «Нафтогаз» відсудив у «Газпрому», на розвиток інфраструктури та медицини в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг — це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу й енергоефективність. Один із планів — побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні», — заявив президент.

Зеленський доручив уряду найближчим часом розробити відповідні пропозиції.

Нагадаємо, що «Газпром» погасив свій борг перед Україною, який його зобов’язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомлялося, у грудні минулого року російський «Газпром» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу погодився виплатити Україні близько $3 млрд боргу.

За рік, 28 грудня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому» та зобов’язав останнього виплатити $2,6 млрд компенсації Україні.

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