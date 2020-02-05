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    Економіка та фінанси

    Зеленський знайшов, куди витратити $2,9 млрд від «Газпрому»

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    &laquo;Газпром&raquo;&nbsp;погасив&nbsp;свій борг перед Україною, який його зобов&rsquo;язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу - Зеленський знайшов, куди витратити $2,9 млрд від «Газпрому»
    «Газпром» погасив свій борг перед Україною, який його зобов’язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу

    Президент пропонує уряду направити гроші на розвиток інфраструктури та медицини в Україні

    Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду направити 2,9 мільярда доларів, які «Нафтогаз» відсудив у «Газпрому», на розвиток інфраструктури та медицини в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг — це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу й енергоефективність. Один із планів — побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні», — заявив президент.

    Зеленський доручив уряду найближчим часом розробити відповідні пропозиції.

    Нагадаємо, що «Газпром» погасив свій борг перед Україною, який його зобов’язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу. 

    Як повідомлялося, у грудні минулого року російський «Газпром» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу погодився виплатити Україні близько $3 млрд боргу.

    За рік, 28 грудня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому» та зобов’язав останнього виплатити $2,6 млрд компенсації Україні.

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