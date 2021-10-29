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    Економіка та фінанси

    Газ у Європі подешевшав до найнижчого рівня з вересня

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    Востаннє стільки блакитне паливо коштувало 24 вересня - Газ у Європі подешевшав до найнижчого рівня з вересня
    Востаннє стільки блакитне паливо коштувало 24 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Загальне падіння ціни за день становило майже 14%

    Ціна газу в Європі під час торгів у четвер опустилася нижче за 900 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Це найнижча ціна на газові ф'ючерси вперше з 24 вересня. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

    Ще на початку жовтня ціна сягнула рекордно великого показника у понад 1900 доларів.

    Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах о 18:42 за київським часом знизилася до позначки 897,8 доларів за 1 тисячу кубічних метрів або 74,88 євро за мегават-годину. Загальне падіння ціни за день становило майже 14%.

    27 жовтня біржові торги газом у Європі закрилися на рівні 1040 доларів за тисячу метрів кубічних.

    Нагадаємо, що до стрибків ціни цієї осені рекордом були ціни контракту «на день вперед» на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.

    Увесь жовтень ціни на газ стрімко росли, перевищуючи позначку у тисячу доларів. 28 вересня ціна склала понад 1000 доларів за тисячу кубометрів газу. Уже за кілька днів – 4 жовтня – ціна сягнула 1200 доларів за тисячу кубометрів газу.

    Напередодні ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі.

    Як відомо, Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в сховища компанії у Європі. Це буде зроблено після того, як завершиться закачування газу до підземних сховищ в РФ.

    Теги: газ ціни
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    Газ у Європі подешевшав до найнижчого рівня з вересня