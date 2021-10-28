Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі
На відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9%
Вартість газу в Європі на торгах у четвер, 28 жовтня, опустилася нижче за $1 тисячу кубометрів.
Так, на відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9% до $942 за тисячу кубометрів.
При цьому напередодні торги закінчилися на рівні $1060 за тисячу кубометрів.
За даними аналітиків, ціни знижуються після заяви «Газпрому» про збільшення закачування газу до європейських сховищ у листопаді.
Напередодні президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в сховища компанії у Європі.
Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Відомо, що «Газпром» пропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС.
Напередодні стало відомо, що Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.
Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Водночас Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.
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