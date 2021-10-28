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    Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі

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    Газ дешевшає в очікуванні збільшення постачання &laquo;Газпрому&raquo; до Європи - Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі
    Газ дешевшає в очікуванні збільшення постачання «Газпрому» до Європи
    фото: rbc

    На відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9%

    Вартість газу в Європі на торгах у четвер, 28 жовтня, опустилася нижче за $1 тисячу кубометрів.

    Так, на відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9% до $942 за тисячу кубометрів.

    При цьому напередодні торги закінчилися на рівні $1060 за тисячу кубометрів.

    За даними аналітиків, ціни знижуються після заяви «Газпрому» про збільшення закачування газу до європейських сховищ у листопаді.

    Напередодні президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в сховища компанії у Європі.

    Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Відомо, що «Газпром» пропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС.

    Напередодні стало відомо, що Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

    Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    Водночас Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

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    Теги: ЄС енергетика газ Газпром Європа ціни
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    Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі