Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1 тисячі

Газ дешевшає в очікуванні збільшення постачання «Газпрому» до Європи

На відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9%

Вартість газу в Європі на торгах у четвер, 28 жовтня, опустилася нижче за $1 тисячу кубометрів.

Так, на відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 9% до $942 за тисячу кубометрів.

При цьому напередодні торги закінчилися на рівні $1060 за тисячу кубометрів.

За даними аналітиків, ціни знижуються після заяви «Газпрому» про збільшення закачування газу до європейських сховищ у листопаді.

Напередодні президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в сховища компанії у Європі.

Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Відомо, що «Газпром» пропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС.

Напередодні стало відомо, що Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Водночас Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Читайте також: