Уряд заборонив відключати тепло у квартирах, лікарнях і школах

В опалювальний сезон Україна буде з теплом

До кінця опалювального сезону оселі українців та будівлі соціальної структури мають бути обігрітими

Кабінет міністрів заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. Сьогодні на засідання уряду йшлося, що в Україні є достатній запас для стабільного проходження зими.

«Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, попри світову енергетичну кризу, Україна в змозі стабільно пройти опалювальний сезон.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада зробила все можливе для того, щоб тарифи на опалення та гаряче водопостачання для населення цього опалювального сезону не зросли. Він зазначив, що це коштує бюджету міста великих грошей, аби компенсувати різницю між ціною для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. «Тим не менш, ми розуміємо, що люди повинні мати змогу платити за цими цінами», – підкреслив мер.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.

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