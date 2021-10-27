Газовий терор Європи. Путін вирішив зіграти «доброго поліцейського»
Диктатор наказав «Газпрому» допомогти європейцям
Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в сховища компанії у Європі. Це буде зроблено після того, як завершиться закачування газу до підземних сховищ в РФ, повідомляють російські ЗМІ.
«Після того, як закінчиться робота із закачування в підземні сховища газу в Росії, до 7 або 8 листопада, почати планову роботу з підвищення обсягу газу в ваших ПСГ в Європі – в Австрії і в Німеччині», – заявив президент країни-агресорки.
Путін каже, що закачування газу в європейські сховища дасть можливість «надійно, стабільно і ритмічно» виконувати контрактні зобов'язання «Газпрому», забезпечувати партнерів з ЄС газом в осінньо-зимовий період.
«Крім усього іншого, безумовно, це створить більш сприятливу ситуацію на енергетичному ринку Європи в цілому», – додав Путін.
Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Відомо, що «Газпром» пропонував Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС.
Напередодні стало відомо, що Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.
Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Водночас Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.
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