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    Економіка та фінанси

    «Газпром» досі сподівається запустити «Північний потік-2» до кінця року

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    <p>Будівництво газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo; наближається до кордону з Данією &ndash; єдиною країною, яка поки що не схвалила його прокладання у своїх водах</p> - «Газпром» досі сподівається запустити «Північний потік-2» до кінця року

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2» наближається до кордону з Данією – єдиною країною, яка поки що не схвалила його прокладання у своїх водах

    Рішення влади Данії з прокладання морського газопроводу залишається ключовим питанням для проєкту

    Російський «Газпром» не виключає, що газопровід «Північний потік-2» буде введений в експлуатацію до кінця року попри те, що Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

    Як повідомляє «Тасс», про це в ефірі телеканалу «Россия-24» заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер.

    «На сьогодні ще Рубікон не пройдений з однієї простої причини, що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять усього близько п'ять тижнів, тому, звичайно ж, шанс є. Побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні. У поточний період часу будівництво ведеться строго за графіком», - сказав він.

    При цьому Міллер зазначив, що рішення влади Данії з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії і раніше залишається ключовим питанням для проєкту.

    Як відомо, російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією.

    Раніше повідомлялося, що вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

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