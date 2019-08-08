Позиція Данії може збільшити вартість «Північного потоку-2» на 660 млн євро



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

Данія поки не надала дозволу на будівництво «Північного потоку-2»

Проект російського газопроводу «Північний потік-2» може бути відкладений до восьми місяців і коштувати додатково 660 мільйонів євро через перешкоди в отриманні необхідних дозволів від Данії.

Про це повідомляє Reuters.

Російська компанія подала дві заявки данській владі, перша з яких була запропонована більше двох років тому. У березні Данське енергетичне агентство запросило екологічну оцінку третього варіанту маршруту.

Nord Stream 2 назвав запит на третій маршрут «навмисною спробою відстрочити завершення проєкту».

«Північний потік-2» у скарзі данській владі в квітні, заявив, що витрати, пов'язані з новим запитом на третій маршрут, вже склали понад 100 мільйонів євро.

Згідно з листом, який є у доступі Reuters, запит на третій маршрут може призвести до затримки до восьми місяців і подальших витрат у розмірі 560 мільйонів євро. Початковий бюджет проєкту становив 9,5 млрд євро.

«Затримка проєкту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2», - йдеться в листі.

Зазначається, що Reuters отримало лист від данської апеляційної ради з енергетики відповідно до законів Про свободу інформації.

Раніше повідмолялося, що Данія, яка поки не надала дозволу на будівництво «Північного потоку-2», може зірвати запуск газогону 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що «Північний потік 2» - проект магістрального газопроводу з Росії у Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 кілометрів. Проект є другою гілкою «Північного потоку», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу.

Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011-2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи, проте російська енергетична компанія зіткнулася з труднощами щодо побудови «Північного потоку-2», тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене.

Зокрема, Данія може наполягати на прокладанні газопроводу за новим маршрутом на південний схід від острова Борнхольм. Наразі Данія залишається єдиною державою, що не видала російському «Газпрому» дозвіл на будівництво.

Зазначимо, що послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

До слова, ЗМІ назвали ім'я американського сенатора, який зірвав санкції проти «Північного потоку-2».