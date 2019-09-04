США можуть зупинити «Північний потік-2» – сенатор



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«Північний потік-2», який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%

«Найкраще, що ми можемо зробити, – це позбавити Путіна грошей через його агресивний мілітаризм», переконаний сенатор Круз

Америанський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

«Доволі переконливою» ознакою цього, вважає Круз, є липневе голосування з результатом 20 проти двох у комітеті із закордонних справ Сенату. Воно передбачає запровадження санкцій проти суден, що допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. У Конгресі є підтримка для схвалення цього законопроєкту, вказав сенатор 3 вересня в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним, вважає Тед Круз.

«Найкраще, що ми можемо зробити, – це позбавити» президента Росії Володимира Путіна грошей через його «агресивний мілітаризм», переконаний сенатор-республіканець.

«Північний потік-2», який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що через відсутність дозволів від Данії будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затриматися.

Нагадаємо, що «Північний потік 2» - проект магістрального газопроводу з Росії у Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 кілометрів. Проект є другою гілкою «Північного потоку», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу.

Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011-2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи, проте російська енергетична компанія зіткнулася з труднощами щодо побудови «Північного потоку-2», тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене.

Джерело: Радіо Свобода