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    Російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією

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    Російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією

    За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2» наближається до кордону з Данією – єдиною країною, яка поки що не схвалила його прокладання у своїх водах. Якщо видача дозволу затягнеться, це загрожує Росії чималими ускладненнями – в тому числі на переговорах про транзит газу через Україну.

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    Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

    За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

    Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

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    Росія газ будівництво Данія Північний потік-2
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