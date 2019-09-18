Російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» наближається до кордону з Данією – єдиною країною, яка поки що не схвалила його прокладання у своїх водах. Якщо видача дозволу затягнеться, це загрожує Росії чималими ускладненнями – в тому числі на переговорах про транзит газу через Україну.

Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.