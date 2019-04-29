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    Економіка та фінанси

    Гендиректор «1+1» розповів, що компанія закладала у «Приватбанку»

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    Генеральний директор &laquo;1+1 Media&raquo; Олександр Ткаченко - Гендиректор «1+1» розповів, що компанія закладала у «Приватбанку»
    Генеральний директор «1+1 Media» Олександр Ткаченко

    Компанія «1+1» брала свого часу кредит для «1+1 Продакшн»

    Генеральний директор «1+1 Media» Олександр Ткаченко розповів, що у заставі націоналізованого «Приватбанку» не було акцій компаній «1+1 Продакшн».

    Про це Ткаченко розповів у ході прес-сніданку.

    «У нас в заставі був будинок, будівля. Ми брали свого часу кредит для «1+1 Продакшн», і ми його погасили. Так що ніяких застав не було, був кредит», - сказав він.

    Ткаченко зазначив, що і акції інших бізнесів медіахолдингу - «1+1 Media» і телеканалу «1+1» - не закладалися в «Приватбанку».

    Як йдеться у дослідженні, колишні власники «Приватбанку» могли вивести $5,5 млрд через філію на Кіпрі.

    У свою чергу олігарх Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

    У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

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    Джерело: Ліга.net

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    Ігор Коломойський ЗМІ кредит Приватбанк будинок Олександр Ткаченко
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