Гендиректор «1+1» розповів, що компанія закладала у «Приватбанку»



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Генеральний директор «1+1 Media» Олександр Ткаченко

Компанія «1+1» брала свого часу кредит для «1+1 Продакшн»

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Генеральний директор «1+1 Media» Олександр Ткаченко розповів, що у заставі націоналізованого «Приватбанкуне було акцій компаній «1+1 Продакшн

Про це Ткаченко розповів у ході прес-сніданку.

«У нас в заставі був будинок, будівля. Ми брали свого часу кредит для «1+1 Продакшн», і ми його погасили. Так що ніяких застав не було, був кредит», - сказав він.

Ткаченко зазначив, що і акції інших бізнесів медіахолдингу - «1+1 Media» і телеканалу «1+1» - не закладалися в «Приватбанку».

Як йдеться у дослідженні, колишні власники «Приватбанку» могли вивести $5,5 млрд через філію на Кіпрі.

У свою чергу олігарх Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

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Джерело: Ліга.net