Колишні власники «Приватбанку» могли вивести $5,5 млрд через філію на Кіпрі – дослідження OCCRP



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Під час переказу грошей із «Приватбанку» в філію на Кіпрі місцеві регулятори або не виявили фіктивності під час укладання контрактів на $5,5 млрд, або не вжили необхідних дій, щоб зупинити їх

Екс-власники «Приватбанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов могли вивести $5,5 млрд із банку перед його націоналізацією через філію на Кіпрі. Про це йдеться в опублікованому 19 квітня розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP.

Центр зазначає, що про таку суму говорила нещодавно колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева.

«Готівкові гроші зникали, оскільки Національний банк України ставився до кіпрської філії «ПриватБанку» так само, як до внутрішніх відділень. Це означає, що чиновники ніколи не виявляли, що гроші, переказані на Кіпр, покидають Україну. Між тим, кіпрські регулятори або не виявили, що різні банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд було підкріплено фіктивними контрактами, або не вжили необхідних дій, щоб їх зупинити», – ідеться в розслідуванні OCCRP.

Автори стверджують, що система давала змогу «прокачувати мільярди доларів» через офшорні рахунки «Приватбанку» на Кіпрі.

Дослідники стверджують, що судова перевірка у справі про «Приватбанк», проведена американською компанією Kroll, виявила, що корпоративні й особисті рахунки Коломойського і Боголюбова майже не відрізнялися.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

Джерело: Гордон