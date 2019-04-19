Коломойський про скасування націоналізації «Приватбанку»: з'являються справедливі рішення



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Олігарх Ігор Коломойський

Олігарх наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував визнання незаконним та скасування націоналізації «Приватбанку», назвавши таке рішення суду єдино можливим.

В інтерв'ю «Економічній правді» Коломойський сказав, що буде чекати подальших судових постанов і «нікуди не поспішає».

«Як тільки ось ці «Філатови-Порошенки» (Олексій Філатов – заступник глави Адміністрації президента. – ред.) перестають тиснути на суддів, одразу ж з'являються справедливі рішення», – заявив Коломойський.

Він також наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом. Коломойський зазначив, що за рахунок відсотків компанія отримує близько 15-16 млрд гривень, чого «вистачає на те, щоб покрити збитки банку і нібито показати прибуток».

На запитання про те, коли він планує повернутися в Україну, олігарх відповів: «Не знаю, подивимося. Якщо Петро Олексійович принесе свої вибачення, може і раніше, ніж він піде з посади. А якщо ні, тоді вже після інавгурації, якщо буде новий президент».

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізація «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».