Гендиректор «Галпідшипник» знову звинуватив СБУ у спробі сфабрикувати справу проти підприємства



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Олександр Тільман заявляє, що буде відстоювати свою позицію, засновану на законних доказах

СБУ і далі сміливо шиє білими нитками нову сфабриковану справу, - Тільман

СБУ не залишає свої спроби тиснути на ТД «Галпідшипник», використовуючи «докази» раніше порушених фіктивних справ. Про це йдеться в заяві генерального директора ТД «Галпідшипник» Олександра Тільмана, повідомляє Цензор.нет.

Тільман зазначає, що «очевидно, що у відомстві Авакова вирішили відхреститися від фейкових справ після резонансу, який виник на початку березня після звернення до президента України».

«Ми не побоялися і винесли проблему в публічну площину. Ми продовжуємо відстоювати свою позицію, засновану на законних доказах. Але СБУ і далі сміливо шиє білими нитками нову сфабриковану справу. І це тоді, коли у силового відомства, особливо в період війни, повинні бути зовсім інші завдання, ніж нібито розслідування «великого» економічного злочину на чотири тис. грн», - наголошує гендиректор ТД «Галпідшипник».

Сьогодні керівництвом підприємства робиться все можливе для того, щоб підприємство працювало в звичайному режимі, були збережені робочі місця і заробітна плата.

«Ми не дамо зруйнувати те, що створювалося руками багатьох людей. Ми розуміємо, що протистояти силовим органам з величезними повноваженнями дуже складно, і що це буде непроста боротьба. Але ми доведемо, що законність і правда завжди повинні бути вище корупції та фальсифікацій», - заявив Тільман.

Нагадаємо, тиждень тому Світлана Саєвич, власниця ПП «ТД «Галпідшипник», опублікувала у вільному доступі відеозвернення до президента України з проханням захистити компанію від свавілля правоохоронних органів.