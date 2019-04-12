Підозрювані у вбивстві Гандзюк мають намір очолити область після виборів, - ЗМІ



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Андрій Гордєєв звільнений указом президента

Екс-губернатор Херсонської області Гордєєв і його колишній заступник Рищук мають намір очолити область після виборів

Екс-губернатор Херсонської області Андрій Гордєєв і його колишній заступник Євген Рищук, які, за версією деяких джерел, були замовниками вбивства Катерини Гандзюк, мають намір очолити область після виборів. Про це повідомляє видання «Аргументум» із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що для цього заступник голови Херсонської ОДА Рищук нібито провів з представником штабу Володимира Зеленського Степаном Казаніним зустріч на початку тижня, а 10 квітня, за даними джерел, нібито відбулася зустріч Андрія Гордєєва з головою херсонського виборчого штабу Зеленського Юрієм Соболевським.

Втім у штабі Зеленського таку інформацію поки що не коментували.

Нагадаємо, Андрій Гордєєв був звільнений з посади голови Херсонської ОДА через підозри в причетності до вбивства Гандзюк. Його заступник Євген Рищук самостійно пішов у відставку.

У ЗМІ розповіли, що Андрій Гордєєв і Євген Рищук перед звільненнями зверталися до представників місцевих штабів «Народного Фронту» і «Батьківщини», але їм відмовили у співпраці.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.