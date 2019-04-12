СБУ заблокувала механізм фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР»



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У Вінницькій області затримали групу осіб, які підозрюють у фінансуванні терористів на Донбасі. Тривають слідчі дії

Співробітники Управління СБ України у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували механізм фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

Оперативники спецслужби встановили, що шестеро громадян України через підконтрольні суб’єкти господарювання налагодили постачання до терористичних організацій товарів широкого вжитку. Протиправний механізм діяв за схемою так званого «псевдоекспорту»: товар під виглядом експорту вивозився до Росії, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потравляв до ОРДЛО. При цьому комерсанти систематично сплачували податкові та митні платежі до бюджетів квазіреспублік, кошти з яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

За цим фактом відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали організаторів незаконної схеми за місцями їх проживання в Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та взяття їх під варту.