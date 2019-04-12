Посадовець Нацполіції у Києві сприяв незаконній видачі документів на придбання зброї



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Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби задокументували, що щоденний «прибуток» посадовця поліції від протиправних дій становив майже $2 тис

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на систематичних хабарах заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Києві.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції організував протиправний механізм вимагання грошей від громадян.

За різні суми посадовець сприяв видачі дозвільних документів на придбання, носіння та зберігання зброї поза встановленим законом порядком. До незаконної діяльності поліцейський залучив свого знайомого як посередника.

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби задокументували, що щоденний «прибуток» посадовця поліції від протиправних дій становив майже $2 тис.

Правоохоронці затримали заступника керівника відділу Нацполіції та посередника у службовому кабінеті посадовця під час одержання чергового хабара у розмірі тисяча американських доларів.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.

Спецоперація з викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та ДБР.