Генсек ООН: рівень бідності у світі зріс вперше за 22 роки

Спад економічної активності в тендітній ситуації і в умовах конфліктів приведе в злидні ще додатково від 18 до 27 мільйонів осіб

Через пандемію світ виявився відкинутим назад на десятиліття

Рівень крайньої бідності у світі в 2020 році вперше за останні 22 роки збільшився. До 27 мільйонів осіб чекає вкрай тяжке становище в цьому році.

Про це заявив у середу, 6 січня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН з підтримки миру і стабільності.

«У 2020 році вперше за 22 роки відбулося зростання крайньої бідності. Як очікується, спад економічної активності в тендітній ситуації і в умовах конфліктів приведе в злидні ще додатково від 18 до 27 мільйонів осіб», – наголосив генсек ООН.

Він додав, що через пандемію світ виявився відкинутим назад на десятиліття «з точки зору частки жінок, які працюють, як ключового драйвера для інклюзивного розвитку».

Гутерріш зазначив, що з убогістю слід боротися і для цього необхідний «більш амбітний підхід». За його словами, він заснований на двох принципах, закріплених у Цілях сталого розвитку.

«По-перше, це взаємозалежність: не може бути сталого розвитку без миру і світу без стійкого розвитку. По-друге, залученість. Зобов'язання «не залишати нікого позаду» має бути в центрі наших зусиль як з просування сталого розвитку, так і щодо запобігання і вирішення конфліктів», –резюмував глава ООН.

Раніше генеральний секретар ООН заявив, що 2021-й має стати роком зцілення після 2020-го, який приніс у світ «випробування, трагедію і сльози».