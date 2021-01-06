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    Світовий Банк прогнозує цього року зростання ВВП України на 3%

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    Останній прогноз зростання світової економіки в 2021 році на 0,2% нижчий від попереднього - Світовий Банк прогнозує цього року зростання ВВП України на 3%
    Останній прогноз зростання світової економіки в 2021 році на 0,2% нижчий від попереднього

    Показники можуть погіршитися в разі погіршення ситуації з поширення Covid-19 або затримки з вакцинацією

    В Україні у 2021 році обсяг внутрішнього валового продукту може зрости на 3%. Такі дані свіжого прогнозу Світового банку «Глобальні економічні перспективи».

    Світовий банк оновив свій прогноз зростання світової економіки, скоротивши його до 4%.

    В міжнародній установі попереджають, що показники можуть погіршитися в разі погіршення ситуації з поширення Covid-19 або затримки з вакцинацією. У такому разі, згідно зі звітом, відновлення становитиме лише 1,6%.

    Цей прогноз зростання світової економіки в 2021 році на 0,2% нижчий від попереднього.

    Прогноз також показав, що колапс економічної активності внаслідок пандемії коронавірусу був дещо менш серйозним, ніж прогнозувалося раніше, але відновлення також було слабшим і все ще крихким.

    «Найближчі перспективи залишаються вкрай невизначеними», – йдеться у заяві Світового банку.

    Перспективи економічного зростання більш ніж у половині країн погіршилися порівняно з останнім звітом. Згідно з документом, розвинуті країни, які досягли кращих результатів минулого року, покажуть гірші результати в 2021 році.

    Китай, який показав напрочуд швидке відновлення в 2020 році, став яскравим винятком. Очікується, що китайська економіка цього року зросте майже на 8% після 2% зростання в 2020 році.

    Прогнозується, що економічне зростання США складе 3,5% – на пів пункта нижче, ніж у останньому прогнозі банку в червні.

    Для України Світовий банк прогнозує зростання ВВП на 3% у 2021 році і на 3,1% – у 2021-му. При цьому орієнтовне скорочення економіки в 2020 році в банку оцінюють у 5,5%.

    За винятком Китаю, країни, що розвиваються, загалом отримають зростання лише на 3,4%, йдеться у звіті.

    У 2020 році світова економіка скоротилася на 4,3% в 2020 році.

    Як повідомлялося 9 грудня 2020 року, Євросоюз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

    Нагадаємо, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

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    Теги: США економіка Китай Світовий банк ВВП Україна коронавірус
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