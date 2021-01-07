Міжнародні резерви України у 2020 році сягнули рекордної за майже вісім років позначки

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули $29,133 млрд в еквіваленті

За даними НБУ, збільшити міжнародні резерви загалом на $3,8 млрд у кризовий рік вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули $29,133 млрд в еквіваленті.

«Такий обсяг резервів є рекордним за останні вісім років (востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у вересні 2012 року», – зазначили у пресслужбі.

За даними НБУ, збільшити міжнародні резерви загалом на $3,8 млрд у кризовий рік вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку. Зокрема, попри те, що в березні 2020 року чистий продаж валюти центральним банком склав $2,2 млрд, регулятор згладжував коливання в бік знецінення гривні під час запровадження карантинних заходів – обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили $1 млрд.

Водночас обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу у 2020 році склав $10,4 млрд в еквіваеленті та був майже тотожним розміру надходжень на користь уряду ($10,3 млрд).

Зазначається, що на збільшення обсягу міжнародних резервів у 2020 році також вплинуло підвищення вартості фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют на $2,3 млрд.

У пресслужбі додали, що у грудні 2020 року міжнародні резерви України зросли майже на $3 млрд, що було обумовлено значним рівнем надходжень на користь уряду, а також позитивним сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Крім того, динаміку резервів у грудні визначали операції уряду з управління державних боргом. Так, валютні надходження на користь уряду становили майже $3 млрд (в еквіваленті). З цієї суми $414,9 млн були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, решта коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Також зазначається, що в грудні НБУ викупив 378,6 млн в резерви. Після зростання попиту на іноземну валюту унаслідок активізації бюджетних виплат у другій половині грудня, регулятор провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму $89,4 млн для згладжування девальваційних коливань. Таким чином, чистий обсяг купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку в грудні склав $289,2 млн.

Також зазначається, що була проведена переоцінка фінансових інструментів, вартість яких у минулому збільшилася на $217,5 млн.

У пресслужбі зауважили, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Зазначимо, 5 січня євро оновив трирічний максимум.

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