2021 буде роком зцілення, – генсек ООН

Гутерріш закликав людей об'єднувати зусилля задля подолання кризи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в своєму новорічному відеозверненні підбив підсумки року, що минає, і розповів про цілі організації у 2021 році. Відео опублікувала Служба новин ООН в YouTube.

«2021-й має стати роком зцілення після 2020-го, який приніс у світ «випробування, трагедію і сльози», - сказав Антоніу Гутерріш.

За його словами, пандемія коронавірусу «перевернула наше життя і прирекла світ на страждання і горе». Крім цього, Генсек ООН зазначив, що в світі зростає рівень бідності, нерівності та голоду, а також зростає безробіття і накопичуються борги держав.

«Незважаючи на це, 2020 рік підніс урок - якщо люди будуть єдині і солідарні, то «промені надії можуть просяяти на весь світ», - також сказав Гутерріш.

Генсек ООН додав, що зміна клімату і пандемія ковіду - це кризи, які можуть бути подолані лише всіма разом.

Коронавірус в Україні

Всього 1037362

Одужали 681835

Хворіють 337446

Померли 18081

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Нагадаємо, що в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 6988 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, 16 106 пацієнтів одужали. Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи, з них 681 835 одужали, летальних випадків - 18 081.