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    2021 буде роком зцілення, – генсек ООН

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    <p>Генсек&nbsp;ООН Антоніу Гутерріш&nbsp;виступив з новорічним привітанням</p> - 2021 буде роком зцілення, – генсек ООН

    Генсек ООН Антоніу Гутерріш виступив з новорічним привітанням

    Фото з відкритих джерел

    Гутерріш закликав людей об'єднувати зусилля задля подолання кризи

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в своєму новорічному відеозверненні підбив підсумки року, що минає, і розповів про цілі організації у 2021 році. Відео опублікувала Служба новин ООН в YouTube.

    «2021-й має стати роком зцілення після 2020-го, який приніс у світ «випробування, трагедію і сльози», - сказав Антоніу Гутерріш.

    За його словами, пандемія коронавірусу «перевернула наше життя і прирекла світ на страждання і горе». Крім цього, Генсек ООН зазначив, що в світі зростає рівень бідності, нерівності та голоду, а також зростає безробіття і накопичуються борги держав.

    «Незважаючи на це, 2020 рік підніс урок - якщо люди будуть єдині і солідарні, то «промені надії можуть просяяти на весь світ», - також сказав Гутерріш.

    Генсек ООН додав, що зміна клімату і пандемія ковіду - це кризи, які можуть бути подолані лише всіма разом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1037362
    • Одужали
      681835
    • Хворіють
      337446
    • Померли
      18081

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 6988 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, 16 106 пацієнтів одужали. Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи, з них 681 835 одужали, летальних випадків - 18 081.

     Читайте також: Тестування падає, шпиталізація росте. Що насправді відбувається в Україні з діагностикою Covid-19?

     

    Теги: здоров'я ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН хвороби коронавірус
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