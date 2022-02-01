Гетманцев подякував бізнесу і податковій за перевиконання січневого плану на 4,4 млрд грн

«Дякую по-перше бізнесу, по-друге – команді податкової служби за відмову від корумпованих схем»

Державна податкова служба України виконала план січня 2022 року на 111,3%, додатково зібравши до державного бюджету України 4,4 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Голова податкового комітету парламенту проінформував також, що за підсумками минулого року план щодо надходжень від податків до Державного бюджету України перевиконано на 10 млрд грн або на 30%.

«Рідкісний рік, коли план виконувався. Рік до року ми перевиконали бюджет на 10 млрд грн або на 30%», – повідомив Гетьманцев.

Народний депутат вважає, що цих показників вдалося досягти насамперед завдяки відмови працівників податкової служби від старих корумпованих схем та побудови прозорої комунікації із бізнесом.

«Дякую по-перше бізнесу, по-друге – команді податкової служби за відмову від старих неприйнятних практик щодо ухилення та прийняття нових, прозорих правил роботи, які дозволили усім нам не лише надати державі додаткові кошти, але й чесно дивитися один одному у вічі», – підкреслив Данило Гетьманцев.

Він попередив також, що у нових реаліях немає місця тим, хто намагається працювати за старими схемами.

«А тим, хто у нові реалії постарався вмонтувати старі схеми, у нашій команді не має місця. І відповідні кадрові рішення вже прийняті…», – резюмував голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.