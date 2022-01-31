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    Резніков хоче ліквідувати «монстра» в Міноборони

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    Олексій Резніков каже, що&nbsp;ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів - Резніков хоче ліквідувати «монстра» в Міноборони
    Олексій Резніков каже, що ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів
    фото: glavcom.ua

    Міністр оборони називає головне управління майна та ресурсів Міноборони монстром з комерційною складовою

    Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що планує ліквідувати головне управління майна Міноборони та зруйнувати наявні в ньому корупційні схеми. Про це посадовець повідомив в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

    За словами Резнікова, існування цього управління створює забагато корупційних ризиків.

    «У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один з них називається ГУМР – головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, який об’єднує в собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільша кількість прикладів можливих корупційних ризиків сконцентрована саме тут», – наголосив він.

    Відтак ГУМР буде розділене на кілька різних підрозділів.

    «Я вам анонсую, що ліквідую ГУМР узагалі як інституцію. Буде реорганізація, структура буде розділена на декілька підрозділів – Управління роботи з замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна і Центр управління землями Міноборони», – пояснив Резніков.

    Міністр підкреслив, що ліквідація буде проведена у вигляді реорганізації зі збереженням правонаступництва.

    «Відповідно, це призведе до суттєвого кадрового рішення. Сьогодні в ГУМРі працює близько 200 осіб, які вже коріння там пустили. І бізнес, який з усім тим бавиться в непублічний, непрозорий спосіб, також буде зруйнований. ГУМР буде зруйнований, як Карфаген», – підсумував посадовець.

    Додамо, що міністр оборони Резніков неприємно здивований позицією нового німецького уряду.

    Також Резніков каже, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи»

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    Теги: міністр Міноборони бізнес Олексій Резніков
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    Резніков хоче ліквідувати «монстра» в Міноборони