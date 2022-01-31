Резніков хоче ліквідувати «монстра» в Міноборони
Міністр оборони називає головне управління майна та ресурсів Міноборони монстром з комерційною складовою
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що планує ліквідувати головне управління майна Міноборони та зруйнувати наявні в ньому корупційні схеми. Про це посадовець повідомив в інтерв’ю виданню «Лівий берег».
За словами Резнікова, існування цього управління створює забагато корупційних ризиків.
«У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один з них називається ГУМР – головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, який об’єднує в собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільша кількість прикладів можливих корупційних ризиків сконцентрована саме тут», – наголосив він.
Відтак ГУМР буде розділене на кілька різних підрозділів.
«Я вам анонсую, що ліквідую ГУМР узагалі як інституцію. Буде реорганізація, структура буде розділена на декілька підрозділів – Управління роботи з замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна і Центр управління землями Міноборони», – пояснив Резніков.
Міністр підкреслив, що ліквідація буде проведена у вигляді реорганізації зі збереженням правонаступництва.
«Відповідно, це призведе до суттєвого кадрового рішення. Сьогодні в ГУМРі працює близько 200 осіб, які вже коріння там пустили. І бізнес, який з усім тим бавиться в непублічний, непрозорий спосіб, також буде зруйнований. ГУМР буде зруйнований, як Карфаген», – підсумував посадовець.
Додамо, що міністр оборони Резніков неприємно здивований позицією нового німецького уряду.
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