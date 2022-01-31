Резніков хоче ліквідувати «монстра» в Міноборони

ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів

Олексій Резніков каже, що ГУМР чекає на реорганізацію, структуру буде розділено на кілька підрозділів

Міністр оборони називає головне управління майна та ресурсів Міноборони монстром з комерційною складовою

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що планує ліквідувати головне управління майна Міноборони та зруйнувати наявні в ньому корупційні схеми. Про це посадовець повідомив в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

За словами Резнікова, існування цього управління створює забагато корупційних ризиків.

«У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один з них називається ГУМР – головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, який об’єднує в собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільша кількість прикладів можливих корупційних ризиків сконцентрована саме тут», – наголосив він.

Відтак ГУМР буде розділене на кілька різних підрозділів.

«Я вам анонсую, що ліквідую ГУМР узагалі як інституцію. Буде реорганізація, структура буде розділена на декілька підрозділів – Управління роботи з замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна і Центр управління землями Міноборони», – пояснив Резніков.

Міністр підкреслив, що ліквідація буде проведена у вигляді реорганізації зі збереженням правонаступництва.

«Відповідно, це призведе до суттєвого кадрового рішення. Сьогодні в ГУМРі працює близько 200 осіб, які вже коріння там пустили. І бізнес, який з усім тим бавиться в непублічний, непрозорий спосіб, також буде зруйнований. ГУМР буде зруйнований, як Карфаген», – підсумував посадовець.

Додамо, що міністр оборони Резніков неприємно здивований позицією нового німецького уряду.

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