Податківці пояснили, як правильно задекларувати валюту у межах податкової амністії

Декларуванню підлягають активи у власності в Україні та за кордоном

Податківці роз’яснили, як правильно декларувати валютні цінності та активи у валюті під час податкової амністії. Якщо вартість визначена у валюті, то необхідно перевести суму у гривні за офіційним курсом НБУ на дату заповнення декларації, інформує Державна податкова служба.

Якщо ж у декларації зазначаються активи у банківських металах, то вартість зазначається, виходячи з маси та облікової ціни, розрахованої НБУ на дату подання декларації.

Декларуванню підлягають активи у власності в Україні та за кордоном, у тому числі:

банківські метали (крім тих, що не розміщені на рахунках);

іноземну валюту (крім готівки);

права грошової вимоги (депозити, вклади, кошти, позичені третім особам за договором позики).

Для нарахування збору разом із декларацією необхідно подати ще й засвідчені копії документів щодо вартості об’єктів декларування.

Нагадаємо, будинки, що перебувають у спільній власності, можна включати до декларацій, які подаються в межах запровадженої в Україні податкової амністії.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні було оголошено «податкову амністію» (добровільне одноразове декларування фізичними особами активів, що їм належать, з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме до 1 вересня 2022 року. Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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