Касові апарати для ФОП: які будуть штрафи з 1 лютого

У разі проведення розрахункових операцій без касового апарата з 1 січня 2022 штраф становить 100% від вартості чеку

Сьогодні уряд може схвалити документ, який відтермінує на місяць санкції за незастосування реєстраторів

Верховна Рада планує 1 лютого схвалити зміни до закону про реєстратори розрахункових операцій (РРО) щодо тимчасового незастосування штрафів та зниження фінансових санкцій для ФОП – платників єдиного податку другої-четвертої груп, які не встановили касові апарати (№6561). Про це пишуть «Факти».

Зокрема, документом передбачено, що з 1 січня до 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО взагалі скасовуються.

А з 1 лютого підприємцям, які до 1 квітня встановлять РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів, тобто становитиме 10% від вартості чека.

Згідно з чинною редакцією закону, у разі проведення розрахункових операцій без касового апарата з 1 січня 2022 штраф становить 100% від вартості чека (за порушення, вчинене вперше), у разі повторного порушення –150%.

Із 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими. Підприємці повинні використовувати у своїй діяльності або реєстратори розрахункових операцій (РРО), або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Це стосується підприємців другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Нагадаємо, «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

Раніше стало відомо, що Рада готова піти на поступки ФОПам. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Як відомо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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