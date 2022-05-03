Гетманцев пояснив, чому скасували звільнення від мита і ПДВ

Скасування ПДВ та мита на імпорт врятувало Україну від дефіциту товарів та продуктів, але надалі ця норма приносила б більше шкоди, нііж користі

Зазначена норма завдавала шкоди державному бюджету та вітчизняним товаровиробникам

Скасування мита і ПДВ на імпорт уже виконало своє завдання, тому надалі приносило українській економіці б більше шкоди, ніж користі. Про це нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю «Главкому».

Гетманцев нагадав, що норма про звільнення імпорту від мита і ПДВ була прийнята у кінці березня. Тоді, зазначив нардеп, «існувала реальна загроза дефіциту в Україні товарів народного споживання».

Але надалі проблема була вирішена – перезапуском економіки, переведенням її на військові рейки «внаслідок прийняття урядом цілої низки своєчасних рішень».

Тож, пояснив Гетманцев, оскільки проблема дефіциту вирішена, в звільненні імпорту від податків уже немає сенсу. Більш того, зазначив голова податкового комітету, «воно завдає шкоди державному бюджету та вітчизняним товаровиробникам, тому підлягає негайному скасуванню».

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військового збору, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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