Імпорт товарів: кого звільнено від сплати ПДВ до кінця війни

Держава звільнила від сплати ПДВ за імпорт товарів в Україну майже усіх платників єдиного податку

Звільнення від сплати ПДВ за ввезені на митну територію України товари діятиме до завершення чи припинення воєнного стану

Частина українських платників податків, згідно із нормами «Перехідних положень» Податкового кодексу, на час дії воєнного стану звільняються від сплати одного із різновидів податку на додану вартість. Про це йдеться у поясненні Державної податкової служби України.

Від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту звільнили усіх платників єдиного податку І, ІІ та ІІІ груп.

Єдиним винятком є фізичні та юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку із п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу – 3% доходу.

Також частина платників єдиного податку ІІІ групи (ті, що використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу) звільняється від обов’язку нарахування ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України.

Разом з тим, всі товари, які мають походження з «країн, визнаних державою-окупантом чи державою-агресором щодо України, або ввозяться з території таких країн чи з окупованої території України продовжують оподатковуватися за повною схемою. На них зміни до законодавства, запроваджені на час війни, не розповсюджуються.

Нагадаємо, що через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Зважаючи на це ,Кабінет міністр запровадив безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

Усі суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території, окупованій Російською Федерацією, чи у регіонах, де відбувалися або досі відбуваються бойові дії, звільнені від сплати екологічного податку.