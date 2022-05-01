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    Зміни з 1 травня: чого чекати українцям

    Попри війну, в Україні все ще триває життя - Зміни з 1 травня: чого чекати українцям
    Попри війну, в Україні все ще триває життя
    фото з відкритих джерел

    Допомога переселенцям і скасування вихідних чекають нас відсьогодні

    З 1 травня життя українців зміниться в багатьох аспектах. В останній весняний місяць почнуть платити виплати внутрішнім переселенцям, а ООН надасть допомогу Україні.

    Допомога внутрішньо переселеним особам

    З 1 травня внутрішні переселенці (люди, які переїхали в інші райони України через бойові дії) отримають щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дитину і людину з інвалідністю. Однак допомогу отримають не всі.

    Послуга буде доступною тільки для:

    • переселенців з територій, де ведуться активні бойові дії (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська область, місто Київ, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області, а також Севастополь та АР Крим);
    • переселенців з окупованих територій;
    • українців, житло яких зруйноване або непридатне для життя і вони подали заявку в «Дія».

    Виплати 6500 грн від держави

    У травні приблизно 300 тис. українців отримають фінансову допомогу від держави 6500 грн, яку можна було оформити в «Дія» на початку весни. Виплати могли оформити українці, які проживають в зоні бойових дій. Частина людей, яка подала заявки, поки не отримала гроші, але їх обіцяють виплатити в травні.

    Допомога від ООН

    Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш під час брифінгу з Володимиром Зеленським розповів про фінансову допомогу в розмірі $50 млн для України. Допомогу видаватимуть у вигляді готівки, яку отримають 2 млн українців.

    «Приватбанк» закриє рахунки Бонус+

    1 травня «Приватбанк» закриє всі рахунки клієнтів на картах Бонус+. До цієї дати клієнти можуть переказати кошти з бонусної картки на звичайну. Після 1 травня всі залишки коштів на картах Бонус+ будуть перераховані ЗСУ.

    Скасування вихідних

    Через діючий воєнний стан у травні не буде додаткових святкових вихідних 1 та 9 травня. Вихідними будуть тільки суботи та неділі.

    Нові податки

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військовий збір, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

    Нагадаємо, уряд і Червоний Хрест запустять нові виплати для переселенців: хто і скільки отримає.

    Як раніше повідомлялося, уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям. До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.

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    Зміни з 1 травня: чого чекати українцям