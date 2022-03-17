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    Економіка та фінанси

    Гетманцев пропонує уряду вилучати майно у бізнесу за безпідставне підвищення цін

    Гетманцев пропонує вилучати майно у нечесного бізнесу на користь Української Армії - Гетманцев пропонує уряду вилучати майно у бізнесу за безпідставне підвищення цін
    Гетманцев пропонує вилучати майно у нечесного бізнесу на користь Української Армії
    фото: glavcom.ua

    Гетманцев: Немотивоване підвищення цін на послуги – це точно не бізнес. Це мародерство

    Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував розглянути можливість вилучення майна тих представників бізнесу, які при військовому становищі суттєво та невмотивовано підвищують ціни на послуги з проживання, транспортування та на низку товарів. Про це Гетманцев написав у Телеграм.

    Гетманцев підкреслив, що вважає таку діяльність не бізнесом, а мародерством. Тож він закликав уряд і військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів.

    «Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, що намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь Української Армії відповідно до законів військового часу. Це точно не бізнес. Це мародерство. Прошу Уряд та військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів», – написав голова Комітету Ради.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа. Тим часом, в армії російського агресора легалізували мародерство.

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    Теги: Верховна Рада війна бізнес ціни уряд майно Данило Гетманцев #stoprussia
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    Гетманцев пропонує уряду вилучати майно у бізнесу за безпідставне підвищення цін