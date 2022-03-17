ЗСУ захопили радіолокаційну станцію окупантів

Минулі власники станції стали добривом на українських землях

Вояки ССО України підібралися до ворога впритул та захопили його радіолокаційну станцію. Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

РЛС «Фара» призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявленим цілям.

«Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему», – йдеться у повідомленні.

Також одеські добровольці викрали російський танк.

Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.