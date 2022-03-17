Знищення командного пункту армії РФ може означати паузу у війні – Арестович

Протягом доби знищено 10 повітряних цілей ворога

ЗСУ знищили командний пункт однієї з армій РФ, що може означати загибель кількох генералів та паузу у веденні супротивником бойових дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Знищено командний пункт однієї з армій РФ. Це може означати загибель кількох генералів та паузу у веденні супротивником бойових дій. А також протягом доби показали себе наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних цілей, чотири літаки, два вертольоти, один безпілотний летальний апарат та кілька крилатих ракет», – заявив Арестович.

Також противник проводить потужну інформаційну операцію, де нібито Україна програє на переговорах. Арестович нагадав, що позиція Президента України є принциповою та залишається на тому, що Україна має бути визнана у межах станом на 1991 рік. А також все про що ми домовимося має бути кращим, ніж до війни, інакше навіщо жертви українського народу.

Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника. До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.