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    Події в Україні

    Знищення командного пункту армії РФ може означати паузу у війні – Арестович

    Противник проводить потужну інформаційну операцію, де нібито Україна програє на переговорах - Знищення командного пункту армії РФ може означати паузу у війні – Арестович
    Противник проводить потужну інформаційну операцію, де нібито Україна програє на переговорах
    фото скріншот відео

    Протягом доби знищено 10 повітряних цілей ворога

    ЗСУ знищили командний пункт однієї з армій РФ, що може означати загибель кількох генералів та паузу у веденні супротивником бойових дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    «Знищено командний пункт однієї з армій РФ. Це може означати загибель кількох генералів та паузу у веденні супротивником бойових дій. А також протягом доби показали себе наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних цілей, чотири літаки, два вертольоти, один безпілотний летальний апарат та кілька крилатих ракет», – заявив Арестович.

    Також противник проводить потужну інформаційну операцію, де нібито Україна програє на переговорах. Арестович нагадав, що позиція Президента України є принциповою та залишається на тому, що Україна має бути визнана у межах станом на 1991 рік. А також все про що ми домовимося має бути кращим, ніж до війни, інакше навіщо жертви українського народу.

    Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника. До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.

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    Теги: окупанти ЗСУ війна Олексій Арестович #stoprussia
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    Знищення командного пункту армії РФ може означати паузу у війні – Арестович