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    Економіка та фінанси

    Глава державного постачальника електроенергії заявив про тиск з боку окремих депутатів

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    Глава &laquo;Гарпоку&raquo; закликав розслідувати факти незаконного тиску на державне підприємство з боку окремих народних депутатів - Глава державного постачальника електроенергії заявив про тиск з боку окремих депутатів

    Глава «Гарпоку» закликав розслідувати факти незаконного тиску на державне підприємство з боку окремих народних депутатів

    Фото: expro.com.ua

    Костянтин Петриковець вважає, що таким чином намагаються завадити діяльності компанії

    Керівник державного постачальника електроенергії «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець заявив про спроби незаконного політичного тиску на підприємство з боку окремих народних депутатів з метою дестабілізації його роботи. Про це йдеться в колонці Петриковця для «Інтерфакс-Україна».

    «Маніпуляція інформацією, спрямована на навмисну дискредитацію важливого підприємства та мене як його керівника – неприпустима. Це може розцінюватися як навмисне та протиправне втручання у господарську діяльність державного підприємства з метою завдання йому шкоди. Це дає підстави вважати, що тиск чиниться з метою завадити ефективній діяльності «Гарантованого покупця», який демонструє стабільно високі показники», – зазначив Петриковець.

    Керівник «Гарпоку» зазначив, що 22 жовтня члени парламенту не підтримали запит до президента щодо його звільнення з посади директора державного підприємства «Гарантований покупець».

    Про запит та власне голосування у Верховній раді керівництву «Гарпоку» стало відомо постфактум.

    «Я заперечую будь-які звинувачення та засуджую спроби політичного впливу. Висновки про нібито «нанесення збитків» безпідставні, тому що неможливі без відкритого, справедливого та експертного аналізу ситуації. За результатами такого аналізу, у підсумку якого немає жодних сумнівів, я вимагаю публічного спростування недостовірної інформації, що поширювалася про підприємство, та завдала шкоди діловій репутації», – додав Петриковець.

    Глава «Гарпоку» закликав розслідувати факти незаконного тиску на державне підприємство з боку окремих народних депутатів.

    «Разом із тим, виникає ще низка питань: в чиїх інтересах діють ті, хто намагаються нашкодити представнику держави на ринку електроенергії? Чи не зосереджені їхні інтереси в цій же галузі? Чи не намагається хтось навмисно створити штучний ажіотаж, ще й у найвідповідальніший момент для енерегосистеми? Всі ці питання повинні бути ретельно вивчені компетентними службами», – підсумував Петриковець.

    Раніше державне підприємство «Гарантований покупець» підвищило точність прогнозу добового виробництва електроенергії з відновлюваних джерел до 95%.

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    Теги: блекаут звільнення
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    Глава державного постачальника електроенергії заявив про тиск з боку окремих депутатів