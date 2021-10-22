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    Помилки в санкційному списку РНБО: Монастирський звільнив винних

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    Денис&nbsp;Монастирський повідомив про звільнення співробітників Нацполіції через помилки в списку санкцій&nbsp; - Помилки в санкційному списку РНБО: Монастирський звільнив винних
    Денис Монастирський повідомив про звільнення співробітників Нацполіції через помилки в списку санкцій 
    фото: Денис Монастирський/Facebook

    Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

    За помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, відповідаючи на питання нардепа від «Євросолідарності» Олексія Гончаренка.

    За словами Монастирського, у рішенні РНБО дійсно були технічні помилки. Деякі літери в прізвищах не відповідали даним в паспортах людей зі списку санкцій, також в низці випадків була неправильно вказана дата народження.

    «Було проведено службове розслідування і звільнена ціла низка представників Нацполіції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України», – резюмував міністр.

    Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

    Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, були допущені помилки.

    14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

    Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

    Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

    Також секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду.

    Нещодавно Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

    Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.


    Теги: Національна поліція України МВС РНБО санкції розслідування звільнення Денис Монастирський
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    Помилки в санкційному списку РНБО: Монастирський звільнив винних