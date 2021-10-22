Помилки в санкційному списку РНБО: Монастирський звільнив винних

Денис Монастирський повідомив про звільнення співробітників Нацполіції через помилки в списку санкцій

Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

За помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, відповідаючи на питання нардепа від «Євросолідарності» Олексія Гончаренка.

За словами Монастирського, у рішенні РНБО дійсно були технічні помилки. Деякі літери в прізвищах не відповідали даним в паспортах людей зі списку санкцій, також в низці випадків була неправильно вказана дата народження.

«Було проведено службове розслідування і звільнена ціла низка представників Нацполіції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України», – резюмував міністр.

Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, були допущені помилки.

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

Також секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду.

Нещодавно Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.



