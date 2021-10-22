Помилки в санкційному списку РНБО: Монастирський звільнив винних
Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
За помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, відповідаючи на питання нардепа від «Євросолідарності» Олексія Гончаренка.
За словами Монастирського, у рішенні РНБО дійсно були технічні помилки. Деякі літери в прізвищах не відповідали даним в паспортах людей зі списку санкцій, також в низці випадків була неправильно вказана дата народження.
«Було проведено службове розслідування і звільнена ціла низка представників Нацполіції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України», – резюмував міністр.
Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.
Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, були допущені помилки.
14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.
Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».
Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.
Також секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду.
Нещодавно Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.
Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.