Арахамія заявив, що Зеленський уже визначився з новим міністром оборони

Питання про відставку чинного міністра оборони Андрія Тарана можуть розглянути за два-три тижні

«Слуга народу» ані підтвердив, ані спростував чутки про призначення депутатки Ірини Верещук на посаду міністра оборони

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», – сказав нардеп.

Арахамія заявив, що питання про відставку чинного міністра Тарана можуть розглянути за два-три тижні.

Також він ані підтвердив, ані спростував чутки про призначення народної депутатки Ірини Верещук на посаду міністра оборони, зазначивши, що «ми за рівність усіх громадян».

Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

До слова, під новим головою МВС «захиталося крісло»: відомий політик назвав причину (відео).

Також «слуга народу» розповів, під яким міністром «хитається крісло».

Нагадаємо, 19 жовтня очільник Мінекології написав заяву про відставку.

Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що не має претензій до роботи уряду.

Читайте також: