Соратник Разумкова: Відкликання спікера відбулося нечисто

Мокан: «Разумкову навіть не дали можливості виступити перед фракцією, хоча він був готовий до діалогу»

Не всі депутати «Слуги народу» підтримують відставку ексспікера Дмитра Разумкова. Ба більше, вважають, що процедура його відкликання пройшла з певними порушеннями. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Василь Мокан.

«Це відкликання відбулося нечисто, з порушеннями. І регламентними, і, можливо, командними. Разумкову навіть не дали можливості виступити перед фракцією, хоча він був готовий до діалогу», – зазначив соратник ексспікера.

Мокан також уточнив, що не почув від свої колег правових причин і підстав для звільнення Разумкова. «Я так і не почув предметних правових причин і підстав для того, щоб це відкликання можна було ініціювати. Тобто, лунало багато незадоволення і якихось закидів у бік вже колишнього голови Верховної Ради з боку партійців і колег із фракції. Але жодна з них, на мій погляд, не підпадала під правові підстави для ініціювання звільнення», – уточнив «слуга».

Мокан вважає, що скандальне звільнення спікера парламенту відбулося з політичних мотивів. «На мій погляд, все сталося, перш за все, з політичних мотивів, а не з точки зору права та законодавства. По-друге, з того, що я чув у Трускавці, у відставці свого першого номера, з яким ми йшли на вибори у 2019 році, чимало колег з фракції не бачать нічого катастрофічного для себе. Тобто, вони вважають, що зміна однієї людини на іншу в перспективі нічого кардинально не змінить», – наголосив депутат.

Нагадаємо, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Також, після звільнення, Голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».