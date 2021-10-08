Глава «Метінвеста»: В Україні не було жодної допомоги металургам за останні 15 років

Директор «Метінвеста» вважає, що держава не повинна змінювати податкову політику для наповнення бюджету

В Україні жодної допомоги металургам за останні 15 років не було. Про це заявив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков в інтерв'ю журналу Forbes.

«В Україні жодної допомоги металургії останні років 15 точно не було. Навантаження тільки підвищувалося. Внутрішній ринок скоротився – його ніхто не стимулював, хіба що тільки останні кілька років через інфраструктурне будівництво», – сказав він.

За його словами, при цьому не можна змінювати податкову політику для наповнення бюджету, як це відбувається в Україні.

«Політики застосовують інший аргумент: у металургів багато грошей – нехай вони поділяться. Але тут є одна проблема. Жодна нормальна країна не змінює податкову політику для того, щоб наповнити бюджет. Для наповнення бюджету просто поліпшується фіскальна дисципліна, з якої непочатий край роботи. Податкова політика змінюється для того, щоб надати імпульс розвитку або загасання якихось секторів», – зазначив гендиректор «Метінвеста».

Група «Метінвест» за підсумками 2020 року увійшла до ТОП-10 виробників залізорудної сировини у світі та забезпечила 5% від сукупного валового внутрішнього продукту України.

У січні–червні 2021 року гірничо-металургійна група «Метінвест» сплатила до бюджету $500 млн податку на прибуток, при цьому інвестиції у виробництво за цей період склали рекордні $620 млн.