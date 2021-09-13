Ціни на алюміній встановили новий рекорд і продовжують зростати

На ціну енергомісткого металу впливає подорожчання тарифів на викиди вуглецю, вартість елестроенергії та ситуація на ринку

На тлі перебоїв із постачанням і зростаючого попиту ціни на алюміній значно зросли. Про це повідомляє Bloomberg. На Лондонській біржі метал подорожчав на 2,6% до $3 тис. за тонну – це найвищий рівень з 2008 року.

У Китаї ціна зросла на 5,4% і досягла 23 790 юанів (близько $3685), що є рекордним показником з 2006 року. На початку вересня 2021 року вартість найпопулярнішого металу злетіла на 15%.

Китай скорочує виробництво, щоб досягти цілей щодо зниження викидів вуглекислого газу, а переворот у Гвінеї викликав побоювання, що постачання алюмінію опиниться під загрозою.

Європейські компанії також стикаються з підвищеними витратами на випуск, оскільки зростають тарифи на вуглецеві викиди для виробників, а також дорожчає електроенергія.

На думку експертів, скорочення постачання позначатиметься на галузі до кінця поточного року, а також відчуватимуться більшу частину наступного року.

Слід зазначити, що протягом останнього року вартість енергомісткого металу зросла приблизно на дві третини.

Нагадаємо, підрядник NASA 20 років продавав агентству неякісний алюміній. Через це провалилися, як мінімум, дві місії. Таким чином NASA втратило $700 млн.

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