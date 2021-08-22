Чи треба експортувати металобрухт з України. Експерт розповів про світовий досвід

Заборона експорту металобрухту це світовий тренд, і дуже важливо, щоб Україна у ньому спізнилася - експерт

Заборона експорту металобрухту є світовим трендом, адже країни прагнуть скорочення викидів, а використання брухту як сировини меткомбінатами є «зеленою» технологією. Про це заявив керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва.

«Це глобальний світовий тренд. І зумовлений він двома ключовими речами. З одного боку, це екологія, адже переробка, вироблення металу з брухту воно скорочує десь на 70% енергоресурси та скорочує десь на 60% викиди шкідливих речовин у повітря. Тобто це про екологію і про економіку», – пояснив Гужва.

За його словами, виробляти руду стає на сьогоднішній день все дорожче, і всі країни прагнуть до циркулярної економіки, коли сировина у вигляді металобрухту використовується повторно. Україна в цьому не виняток, тож має боротися за те, щоб стратегічна сировина, якою є брухт, перероблялась вітчизняними меткомбінатами, а не вивозилась за кордон.

«Якщо ми будемо продовжувати рухатися у вільному плаванні, то ми залишимося без сировини. Що це означає для України? Якщо при діючому експортному миті у 58 євро за тону, то за оцінками нашого центру до кінця року Україна експортує близько півтори тисячі тон металобрухту. Держава від цього отримує в бюджет близько 3 млрд. грн в результаті сплати цього експортного мита», – пояснив Гужва.

Але при цьому Україна може отримати втричі більше, якщо металобрухт залишиться в країні і стане сировиною для вітчизняної промисловості.

«За півтори тисячі тонн металу ми могли б виробити близько 10 тис. тонн сталі. При цьому металургійні підприємства заплатили би до бюджету, підкреслюю, 15 млрд. грн. податків. А якщо брати суміжні галузі економіки, то це мова йде про 85 млрд. ВВП», – наголосив Гужва.

Раніше віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап заявив, що металобрухт є «зеленою» стратегічною сировиною і його експорт необхідно негайно заборонити.

В той же час голова правління «Інтерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.