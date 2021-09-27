Уряд має ввести мораторій на експорт брухту, щоб врятувати металургійну галузь, – нардеп

«Металургійні підприємства є і найбільшими платниками податків, і тими, хто створює робочі місця», – Цимбалюк

Металургійна галузь забезпечує українців робочими місцями, а бюджет – податками, тож завдання уряду – захистити галузь і заборонити експорт металобрухту. Інакше металурги зіткнуться з дефіцитом брухту і почнуть скорочувати виробництво. Про таке заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

«Днями я мав зустріч з представниками профспілок промислових підприємств, у тому числі і металургії, і вони б’ють на сполох: у світі різко зростає виплавка сталі, і є велика потреба нашого вітчизняного брухту. Його завжди купляє не тільки Китай, а й сусідня через море Туреччина. І для того, щоб Україна стала конкурентоздатною, уряду слід вживати заходів для того, щоби наш металобрухт на йшов за межі держави», – розповів Цимбалюк в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав, що металургійна галузь, яка наразі страждає від нестачі брухту, – це великі підприємства, на яких лежить велика соціальна відповідальність. Крім того, використання брухту – необхідна умова для декарбонізації, курс на яку взяла Україна.

«Металургійні підприємства є і найбільшими платниками податків, і тими, хто створює робочі місця. Через це ми маємо дбати про свого виробника і створити умови для того, щоби брухт, якісний брухт, особливо чорних металів, залишався в державі», – наголосив народний депутат.

Цимбалюк також нагадав, що у проєкті бюджету на 2022 рік не закладено жодної копійки для того, щоб підтримати вітчизняну промисловість.

«Через це профспілки металургів вимагають заборонити тимчасово брухту за кордон, щоб таким чином стимулювати підтримку своєї сталеварної промисловості. Для того, щоби люди не скорочували робочі місця. Звісно, за цією темою стоять ті, хто нині збирають брухт і вивозять масово за кордон. Через це без позиції держави, принципової фахової позиції уряду тут не обійтися. Я думаю, що вони прислухаються до експертів і до тих, хто сьогодні представляє цю галузь», - резюмував Цимбалюк.

Раніше народний депутат Муса Магомедов повідомив, що через дефіцит металобрухту українські підприємства вже почали скорочувати виробництво і частково зупиняти потужності.

У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили не менше $8 млн.