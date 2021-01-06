Глава Мінагрополітики назвав терміни референдуму про продаж землі іноземцям

Зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду

На референдумі буде вирішено питання про купівлю іноземцями в Україні земель сільськогосподарського призначення

Загальнонаціональний референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям пройде в Україні протягом найближчих трьох років.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

«Зараз землі сільськогосподарського призначення доступні для купівлі тільки для фізичних осіб, які є громадянами України. На референдумі, який відбудеться протягом трьох років, буде вирішено питання про купівлю іноземцями земель сільськогосподарського призначення», – сказав він.

Міністр нагадаємо, що зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду.

Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах: