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    Економіка та фінанси

    Глава Мінагрополітики назвав терміни референдуму про продаж землі іноземцям

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    <p>Зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду</p> - Глава Мінагрополітики назвав терміни референдуму про продаж землі іноземцям

    Зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду

    На референдумі буде вирішено питання про купівлю іноземцями в Україні земель сільськогосподарського призначення

    Загальнонаціональний референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям пройде в Україні протягом найближчих трьох років.

    Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

    «Зараз землі сільськогосподарського призначення доступні для купівлі тільки для фізичних осіб, які є громадянами України. На референдумі, який відбудеться протягом трьох років, буде вирішено питання про купівлю іноземцями земель сільськогосподарського призначення», – сказав він.

    Міністр нагадаємо, що зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду.

    Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

    Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

    Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

    • Він вступить в дію з 1 липня 2021.
    • Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
    • Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
    • Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
    • Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
    Теги: міністр референдум іноземці Мінагрополітики мораторій на продаж землі Роман Лещенко
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