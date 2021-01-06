Глава Мінагрополітики назвав терміни референдуму про продаж землі іноземцям
Зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду
На референдумі буде вирішено питання про купівлю іноземцями в Україні земель сільськогосподарського призначення
Загальнонаціональний референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям пройде в Україні протягом найближчих трьох років.
Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.
«Зараз землі сільськогосподарського призначення доступні для купівлі тільки для фізичних осіб, які є громадянами України. На референдумі, який відбудеться протягом трьох років, буде вирішено питання про купівлю іноземцями земель сільськогосподарського призначення», – сказав він.
Міністр нагадаємо, що зараз іноземці, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду.
Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.
Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..
Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:
- Він вступить в дію з 1 липня 2021.
- Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
- Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
- Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
- Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.