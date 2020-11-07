Якою є справедлива ціна гектара? В уряді назвали цифру

Вартість землі недооцінена як мінімум в 5 разів

Справедлива вартість української землі становить $4 958 за 1 га при нормативній грошовій оцінці $955 за 1 га (2018 г.).

Про це свідчать дані «Аудиту економіки України».

«Зараз в Україні ціна за гектар складає близько $1 тис. за га. Це означає, що вартість землі недооцінена як мінімум в 5 разів», - наголошується в звіті.

Згідно з матеріалом, оскільки прийнята урядом модель (від 25.09.2019 №2178) ціноутворення має кілька фундаментальних обмежень (заборона купівлі землі юридичним особам до 2024 року, повна заборона для іноземців, обмеження за максимальними площами покупки), аналітики стверджують, що ціна землі не досягне своєї справедливої вартості найближчим часом.

«За прийнятою моделлю ринку землі ціна за 1 га, за оцінкою, збільшиться до $2 354 на 10 рік після впровадження реформи. Загальний економічний ефект складе $14 млрд додаткового ВВП за 10 років», - вказують експерти.

Однак, на їхню думку, це значення не є максимально можливим. Економічний ефект може досягти $85 млрд при відповідній державній підтримці розвитку ринку землі: лібералізації ринку, зменшення ризиків шляхом забезпечення політичної та макроекономічної стабільності і подолання розриву в продуктивності між Україною і більш розвиненими країнами.

Крім того, відсутність ефективного ринку землі призводить до низької вартості оренди, переважання на ринку агрохолдингів, а також неефективної структури власності на паї.

«Підприємства не можуть залучати банківське фінансування для розвитку сільськогосподарського бізнесу, що призводить до недоотримання сектором як мінімум $3-5 млрд ресурсів. Відкриття ринку дозволить агрокомпаніям і аграріям отримати право власності на землю і більше в неї інвестувати, підвищуючи ефективність українського агросектора», - наголошується в звіті.

Експерти відзначили, що в той же час зняття мораторію може дещо знизити маржинальність бізнесу через збільшення витрат на землю.

До слова, раніше в уряді озвучили прогноз щодо того, скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

В Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

До слова, Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців.