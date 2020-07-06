Податок за пай: «Слуги народу» готують «сюрприз» дрібним фермерам



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За даними Держгеокадастру, близько 7 млн українців мають земельні паї

Новий податок, вважають прихильники закону, завадить спекуляціям на ринку землі

Законопроєкт нардепів від фракції «Слуга народу» №3131 пропонує запровадження мінімальної податкової сплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, незалежно від того, скільки заробив фермер.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що фермерів змусять із кожного гектара щороку платити до місцевих бюджетів близько 1,5 тис. грн (5% від нормативної оцінки землі, за розрахунками авторів законопроєкту) - незалежно від доходу. Для пересічного «одноосібника» з його чотирма гектарами це означатиме рахунок у 6 тис. грн. Цей податок, вважають прихильники закону, ще й завадить спекуляціям на ринку землі. Адже її буде невигідно утримувати, нічого не вирощуючи.

У червні податковий комітет Ради рекомендував прийняття законопроєкту в першому читанні. 16 червня документ включили до порядку денного Ради.

За даними Держгеокадастру, близько 7 млн українців мають земельні паї - у середньому близько чотирьох га кожен. 4,7 млн власників паїв є одноосібниками – тобто обробляють свої паї самостійно. Решта паїв здаються в оренду великим агрофірмам чи холдингам.

«Протягом останніх років українці дедалі частіше відмовляються здавати землю в оренду і вирішують обробляти її самостійно», – прокоментував голова Комітету підприємців АПК при Торговельно-промисловій палаті (ТПП) України Олег Юхновський.

«Після 2014 року тенденція до розірвання договорів оренди пришвидшилася. Відтоді на селі зростає підприємницький дух, дрібний бізнес непогано розвивається. Це створило проблеми для великих компаній. Конкуренція за землю зростає», – пояснив він.

Проте Юхновський застеріг, що відродження мікрофермерства може зупинити новий законопроєкт № 3131. За його словами, новий документ ляже насамперед на плечі одноосібників.

«Одноосібники обробляють свої паї самостійно, вирощують сільгосппродукцію для задоволення власних потреб, а також для реалізації. Вони платять лише земельний податок, який, за підрахунками опитаних DW експертів, становить у середньому 140 грн на га (гектар). Але оскільки розмір земельного податку встановлюють громади, виходячи з нормативної грошової оцінки землі, то він може становити до 300 грн за га. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції декларують ті одноосібники, хто вирощує її на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари. І тільки тоді виникає необхідність сплатити 18 відсотків податку з цього доходу», – йдеться у статті.

Зазначається, що великий агробізнес закидає одноосібникам, що вони зловживають можливістю не звітувати про доходи. Зокрема, документ підтримує виконавчий директор ІМК - одного з найбільших агрохолдингів України – Алекс Ліссітса.

«Всі мають платити податки. А у нас 30 % землі обробляється «по-чорному», неофіційно», - сказав він.

«Одна з основних форм наповнення бюджету ОТГ - земля сільськогосподарського призначення. Тому потрібно запроваджувати спеціальний податок на землю для того, щоб цей податок залишався у сільській місцевості й знову ж таки працював на місцеву громаду», - вважає Ліссітса.

Проєкт № 3131, за його словами, і передбачає мінімальний податок за гектар землі - незалежно від того, скільки заробив одноосібник.

Водночас економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський вважає законопроєкт № 3131 вкрай небезпечним.

«Це просто land grab, як англійською називається феномен силового витіснення дрібних фермерів з їхньої землі великими агрокомпаніями. Таким чином будуть просто «віджимати» землю в одноосібників», - наголосив експерт. За його прогнозом, введенням нового податку селян змусять позбуватися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

Нів'євський також заперечив звинувачення на адресу одноосібників у нечесній конкуренції. Адже і великі підприємства, за його словами, платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування.

Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть.

Вони пояснюють це тим, що сукупні податки, які платять юрособи, включно з ПДВ, зазвичай складають понад 1500 грн в перерахунку з гектара і, згідно із законопроектом №3131 їм нічого додатково платити не доведеться.

Як відомо, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.