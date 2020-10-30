Глава НАЗК: Конституційний суд планує скасувати Вищий антикорсуд, мовний закон і земельну реформу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації

«У Конституційного суду в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу», – зазначив Новіков

Глава Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний суд планує скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову і земельну реформу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Бабель».

Новіков пояснив, що новий склад суду міг би скасувати рішення, ухвалені до нього. За його словами, для цього Верховна Рада може ухвалити спеціальний закон.

«Зараз у Конституційного суду в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу, тому я не бачу іншого шляху (окрім реформування суду, - ред.)», – повідомив Новіков.

Також глава НАЗК заявив, що скандальне рішення КСУ про скасування частини положень антикорупційної реформи майже повністю заблокувало роботу агентства, тому воно не може провести перевірку для розподілу фінансів партіям.

«Закон вимагає, щоб ми перевірили фінансовий звіт партії, для цього потрібно витребувати документи. А тепер ми не можемо цього зробити. Тому партії не отримають фінансування за третій і четвертий квартали цього року. Це збереже платникам податків істотні кошти», — зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.