  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Голос України» оприлюднив закон про держбюджет-2021

    • Розсилка
    Закон про державний бюджет на 2021 рік відкритий для ознайомлення&nbsp; - «Голос України» оприлюднив закон про держбюджет-2021
    Закон про державний бюджет на 2021 рік відкритий для ознайомлення 
    Фото з відкритих джерел

    Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн

    У середу 30 грудня газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала текст закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

    Закон можна подивитися на сайті видання.

    Щоб відкрити документ - натисніть на нього 

    Отже, згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено у сумі 246,635 млрд грн.

    Зазначається також, що у держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

    З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати, згідно із законом про держбюджет-2021, зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

    Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

    До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.

      Читайте також: 
    Теги: бюджет закон Богдан Данилишин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies