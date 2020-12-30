«Голос України» оприлюднив закон про держбюджет-2021

Закон про державний бюджет на 2021 рік відкритий для ознайомлення

Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн

У середу 30 грудня газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала текст закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Закон можна подивитися на сайті видання.

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Отже, згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено у сумі 246,635 млрд грн.

Зазначається також, що у держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати, згідно із законом про держбюджет-2021, зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.