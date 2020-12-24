Україна наступного року потребувати рекордних запозичень ─ голова Ради НБУ

Для фінансування потреб в погашенні боргу та покриття дефіциту у 2021 році передбачається залучити 702 млрд гривень, ще 12 млрд гривень планується отримати від приватизації державного майна

Загальна сума потреб у фінансуванні становитиме близько 16% ВВП, ─ Данилишин

Україна наступного року потребуватиме рекордних запозичень, адже державний бюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 млрд гривень або 5,5% ВВП. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

«Загальна сума потреб у фінансуванні становитиме близько 16% ВВП, що поряд з плановими показниками 2020 року є рекордними значеннями за всю історію України», ─ зазначив він.

Данилишин нагадав, що для фінансування потреб в погашенні боргу та покриття дефіциту у 2021 році передбачається залучити 702 млрд гривень (в тому числі зовнішніх ─ 153,3 млрд гривень, внутрішніх ─ 549,1 млрд гривень), ще 12 млрд гривень планується отримати від приватизації державного майна.

«Зважаючи на те, що майже 70% потреб у фінансуванні бюджету передбачається покривати за рахунок внутрішніх запозичень, це ставить відповідні вимоги щодо місткості та ліквідності ринку ОВДП», ─ вважає Данилишин.

Раніше в НБУ зазначали, що державний бюджет України на 2021 рік побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів, що може потребувати внесення коригувань.

Як повідомлялося, прем'єр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які в новому році виставлять на приватизацію.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет-2021.

У державному бюджеті закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.



