Оподаткування для підприємців у 2021 році: які сюрпризи готує новий рік

Новації в оподаткуванні для ФОПів

Через коронавірус потрясіння переживають економіки майже всіх держав світу і Україна не виняток, враховуючи, що й до пандемії у нас було нелегко вести бізнес. Особливо страждають малі та середні підприємці, деяким держава запропонувала підтримку у вигляді одноразової виплати та податкових преференцій.

Про зміни в оподаткуванні, які очікують ФОПів у наступного році, на основі фінансових показників, закладених в ухваленому Радою держбюджеті-2021, пише «Слово і діло».

Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заплановані на 2021 рік

Оскільки від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму залежить багато податкових виплат, тому для початку визначимося, що запланував уряд щодо зміни цих показників протягом наступного року.

Кабмін заклав у проєкт бюджету до другого читання прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня – 2 270 грн, з 1 липня – 2 379, з 1 грудня – 2 481 грн.

Мінімальна зарплата з 1 січня становитиме 6 тисяч грн на місяць, а з 1 грудня – 6,5 тисяч грн (спочатку планувалося підняти мінімалку в липні, але відклали до кінця року через можливі інфляційні ризики).

Єдиний податок та ЄСВ для всіх груп ФОП на 2021 рік

ФОП 1 група: єдиний податок з 1 січня становитиме 227 грн, єдиний внесок (ЄСВ) – з 1 січня визначено у сумі 1 320 грн, з 1 грудня – 1 430 грн.

ФОП 2 група: єдиний податок з 1 січня становитиме 1 200 грн, єдиний внесок (ЄСВ) – з 1 січня визначено у сумі 1 320 грн, з 1 грудня – 1 430 грн.

ФОП 3 група: єдиний податок з 1 січня становитиме 5% доходу або 3% доходу та ПДВ на додачу. Єдиний внесок (ЄСВ) – з 1 січня визначено у сумі 1 320 грн, з 1 грудня – 1 430 грн.

ФОП загальна система: єдиний податок – 18% ПДФО та 1,5% ВЗ, єдиний внесок з 1 січня – 1 320 (мінімум), з 1 грудня – 1 430 (мінімум).

Штрафи за несплату єдиного податку

Для ФОПів 1 та 2 груп несплата або сплата не в повному обсязі авансових внесків єдиного податку до 20 числа поточного місяця тягне за собою штраф у розмірі 50% ставки єдиного податку (п. 122.1 ПК):

ФОП 1 група – 113,5 грн;

ФОП 2 група – 600 грн.

Кому спишуть податкові борги або відтермінують виплати

Пакет законів щодо соціальної підтримки громадян і бізнесу (які призупинили роботу на час карантину) окрім одноразової матеріальної допомоги передбачає:

списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма податками й зборами не перевищує 3 060 грн та він непогашений станом на 1 листопада 2020 року;

списання пені та штрафні санкції з податкових боргів, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набуття чинності цього документа;

запровадження податкових канікул для 200 тисяч ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020-го до травня 2021 року;

відтермінування на термін до одного року сплати податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6 800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року;

одноразову компенсацію витрат юросіб на сплату ЄСВ. Ця допомога надається підприємцям, чия діяльність буде призупинена у разі посилення протиепідемічних заходів. Сума одноразової компенсації буде розраховуватися як середнє значення сплачених сум ЄСВ за десять місяців;

збільшення з 1 020 грн до 3 060 грн порогу податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходи стягнення.

Які доходи не оподатковуються ПДФО та військовим збором

Державна податкова служба роз’яснила, що до Податкового кодексу було внесене доповнення до ХХ розділу новими пунктами закону № 1072. Ці зміни передбачають, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються:

дохід у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити заробіток у разі повної заборони сфери їхньої діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, що виплачується (надається) такому платнику податку за рахунок коштів держбюджету відповідно до статті 2 Закону № 1071;

дохід, виплачений (наданий) роботодавцем за рахунок коштів одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників, що виплачується за рахунок коштів держбюджету відповідно до статті 3 Закону № 1071;

суми недоїмки з єдиного внеску, а також суми пені та штрафів, нараховані на ці суми недоїмки, які списуються платникам єдиного внеску відповідно до пункту 9 (прим. 15) розділу VIII Закону про ЄСВ;

суми списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 2 (прим. 3) та списаного податкового боргу відповідно до пункту 2 (прим. 4) підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу. Вказані доходи також звільняються від оподаткування військовим збором на підставі змін, внесених Законом № 1072 до пункту 16 (прим. 1) підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

Що буде з податковою соціальною пільгою

Оскільки від 1 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 270 грн, розмір податкової соціальної пільги буде 1 135 грн (50% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня).

Для окремих категорій працівників встановлено підвищений розмір ПСП (100%, 150% та 200%) (див. ст. 169 ПК).

ПСП застосовують до доходу, якщо він не перевищує прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПК). Граничний дохід для застосування ПСП наступного року становитиме 3 180 грн.

Таким чином ПСП не застосовуватимуть до доходів більшості працівників, оскільки розмір їхньої зарплати має бути від 6 тисяч грн, а граничний дохід для застосування – 3 180 грн.

Податковою пільгою зможуть скористатися ті, хто зайнятий неповний робочий час або, якщо працівник не відпрацював місячну норму, або має право на ПСП на дітей.

Якщо ви ФОП та одночасно найманий працівник, то ПСП можна застосовувати тільки до вашого доходу у вигляді зарплати за місцем роботи.